Фонсека о прекрасной игре "Шахтера": победу посвятили Дарио Срне

19 августа 2016, 08:26

 Срна, который провел 500-й матч за "Шахтер" заявил, что лучший для него подарок — это победа.

Паулу Фонсека

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека осталяся очень доволен отличной игрой своей команды в поединке с "Истанбул Башакшехир", в которой "горняки" одержали победу — 2:1.

"Сегодня мы одержали отличную победу в прекрасной игре. Почти все время провели на половине поля соперника, у его ворот, так же хорошо действовали в обороне. Забили два мяча в первом тайме, но могли и больше. После перерыва тоже показали хороший футбол, имели достаточное количество моментов и могли их реализовать", сказал наставник "гоняков", пишет Террикон.

Фонсека поздравить своих игроков с заслуженной победой.

Предлагаем вашему вниманию интервью наставника "Шахтера".

Факундо Феррейра провел первый матч в этом сезоне. Довольны ли вы его дебютом?

"Да, я очень доволен тем, как играл Факундо. Он выполнил хорошую работу на протяжении всего матча. В последнее время он очень упорно трудится и заслужил выйти сегодня в стартовом составе. Он профессионал и за время тренировочного процесса показал, что заслуживает места в стартовом составе. Доволен его игрой, как и всей командой", — сказал он.

Вы выставили тот же состав, который был оптимальным при Мирче Луческу в прошлом розыгрыше Лиги Европы. Это перестраховка после неудачного поединка с "Янг Бойз" или совпадение?

"Я делаю свой выбор исходя из того, как футболисты себя проявляют на протяжении недели до игры. Это никак не связано с прошлым, абсолютно мое видение. Я задействую этих ребят, доверяю им. Именно так выстраивается стартовый состав на определенный матч", — отметил тренер.

Какую схему вы считаете оптимальной для "Шахтера": 4-4-2 или 4-2-3-1?

"Некоторые матчи сейчас мы играем по схеме 4-2-3-1. Команда хорошо себя проявляет. Думаю, видно, что она прибавляет. Пока мы будем продолжать действовать по такой же схеме. Но все зависит от поединка: если он будет требовать двух нападающих, я выпущу второго. Пока же, повторюсь, продолжаем использовать эту схему. Считаю, что самое важное — не система, а динамичность матча и тенденции команды. Вне зависимости от того, какая у нас схема, мы всегда показываем хороший футбол, играем возле ворот соперника и создаем огромное количество моментов. Именно это для нашей команды наиболее важно", — считает Фонсека.

Сегодня Дарио Срна провел 500-й матч за "Шахтер". В команде его как-то поздравили? Как отреагировали на это событие?

"Да, я хотел бы посвятить сегодняшнюю победу именно Дарио. Как вы понимаете, это огромное достижение. Не каждый игрок доходит до своего 500-го матча в одном клубе! Мы все очень гордимся Дарио. И я думаю, что в его карьере будет еще больше поединков за "Шахтер". Могу вас заверить: конечно, команда не забыла об этом празднике, и мы сделали ему заслуженный подарок. Понимаю, что все вы сейчас хотите узнать, какой же, но я об этом сказать не могу. Можете спросить у Дарио, и, если он захочет, расскажет вам", — говорит он.

К слову, о динамичности. Сегодня было заметно, что два вингера и атакующий полузащитник - Марлос, Тайсон и Коваленко - менялись местами, оказывались на разных участках поля и приносили пользу. Стоит ли ожидать этого чаще?

"В принципе, мы всегда показываем хороший атакующий футбол, даже в тех матчах, которые не выиграли. Такая динамичность и мобильность упомянутых трех игроков, как и всей команды в целом, — это хорошо. Мы хотим всегда доминировать на поле, владеть мячом и создавать как можно больше моментов у ворот соперника", — подытожил Фонсека.

В свою очередь капитан "Шахтера" Дарио Срна заявил, что лучший для него подарок — это победа.

"Победа — лучший подарок. Мы за ней и приехали. Довольны первым таймом, а вторым — чуть меньше. После "Янг Бойз" на выезде было тяжело психологически, не хватало уверенности. Показали свою игру, теперь готовимся к "Днепру". Мы устали, но будем биться, сколько можем, — пообещал Срна.

 Напомним, 18 августа, в турецком Стамбуле состоялся матч квалификационного раунда Лиги Европы между местным "Истанбул Башакшехир" и донецким "Шахтер", который завершился со счетом 1:2.

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Лига Европы Шахтер игра Срна Фонсека Истанбул Башакшех
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