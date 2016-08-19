Крымская гимнастка на Олимпиаде: за Украину хочется всех порвать

Сегодня, 19 августа, украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая родилась в Крыму, стартует на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

В интервью пресс-службе НОК гимнастка сказала: "Олимпиада в Рио — это моя мечта".

Гимнастка отметила, что она с большой гордостью будет защищать в Бразилии цвета флага Украины.

"Представлять свою страну — это для меня с одной стороны огромное счастье, а с другой — ответственность. Ты с гордостью защищаешь украинский флаг, и понимаешь, что вся страна за тебя болеют, и именно в этой стране тебе дали все. За Родину хочется всех порвать", — сказала Ризатдинова

Напомним, в олимпийской сборной Украины в активе две золотых, четырех серебряных и одна бронзовая медаль.

видео: facebook.com/olympicua