Дневник Олимпиады: Украина завоевала три медали, однако опустилась на 28-е место

В Рио-де-Жанейро завершился предпоследний день Олимпийских игр-2016, по итогам которого сборная Украины занимает 28-е место.

Как сообщает официальный сайт соревнований, на счету нашей команды 11 наград — 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовых.

В субботу, 20 августа, украинские атлеты завоевали три награды — бронзу в гребле дуэт каноистов Дмитрий Янчук и Тарас Мищук, серебро в пятиборье Павел Тимощенко и бронзу в художественной гимнастике Анна Ризатдинова.

Лидером медального зачета по-прежнему является команда США, на счету которой уж 116 наград — 43 золотые, 36 серебряных и 37 бронзовых.

Вслед за американцами идут команды Великобритании (27–22–17, 66), Китая (25–18–26, 69), России (17–17–19, 53), Германии (17–10–14, 41) и Японии (12–8-21, 41). Остальные команды завоевали менее 10 золотых наград.

Напомним, перед началом соревнований крымская гимнастка заявила, что за Украину хочется всех порвать