Украинские байдарочницы обвинили чиновников Минспорта в срыве подготовки к Олимпиаде в Рио

Украинские байдарочницы Инна Грищун, Анастасия Тодорова и Светлана Ахадова обвинили чиновников из Министерства молодежи и спорта в срыве подготовки, из-за чего спортсменки упустили медали Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Видеозапись интервью на своем YouTube-канале выложил журналист Александр Гливинский.

По словам девушек, из четверки убрали Марию Кичасову, с которой они получили олимпийскую лицензию, и по непонятным причинам заменили Марией Повх, которая тренировалась отдельно.

Кроме того, от дел был отстранен их тренер Алексей Семыкин, после чего девушкам пришлось готовиться к Играм самостоятельно. Когда байдарочницы попытались протестовать, их начали шантажировать тем, что не пустят в Рио и припишут употребление допинга.

В результате украинская четверка на Олимпиаде-2016 дважды заняла четвертое место — на дистанциях 200 и 400 метров.

В понедельник, 22 августа, президент Федерации спортивной гимнастики Украины Стелла Захарова обвинила чиновников в неудачном выступлении национальной команды на Играх в Рио.

Украинская сборная завершила Олимпиаду с самым худшим результатом в своей истории по количеству золотых медалей, общим количеством наград и место в медальном зачете. На счету наших олимпийцев два золота, пять серебряных и четыре бронзовых награды. В общем зачете команда заняла 31-е место.

Любопытно, что в мае в германском Дуйсбурге на Кубке мира по гребле украинки завоевали "золото" на дистанции 500 метров. И выступали они в том же составе: Инна Грищун, Анастасия Тодорова, Светлана Ахадова и Мария Повх.