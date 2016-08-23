Менеджер Владимира Кличко обвинил команду Фьюри: хочет увильнуть от боя-реванша

Менеджер экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко Бернд Бенте заявил, что команда победившего его британца Тайсона Фьюри хочет избежать реванша.

Об этом он рассказал в интервью Daily Star, пишет Boxing News.

По его словам, раньше они говорили, что все хорошо, контракт давно подписан, а теперь недовольны многими пунктами документа.

"Но теперь команда Фьюри хочет увильнуть от реванша с Кличко — таково мое внутреннее ощущение. Подписав контракт, они были рады его условиям, а тут вдруг начинают требовать пересмотра условий, выдвигая неприемлемые требования", — отметил Бенте.

Напомним, в конце ноября 2015-го в Германии Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри и проиграл по очкам, не сумев отстоять свои титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO. В текущем году запланировано проведение реванша.

В десятых числах августа Владимир Кличко заявил, что решил подать в суд на победившего его боксера. Посмотреть видеообращение нашего соотечественника можно здесь.