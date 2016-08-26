Премьер-лига. "Днепр" уверенно победил "Зарю", видео голов

В пятницу, 26 августа, в украинской Премьер-лиге состоялся матч между "Днепром" и "Зарей". Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Дмитрия Михайленко.

Не прошло и трех минут с момента стартового свистка арбитра Можаровского, как Ротань уже принимал поздравления от своих партнеров, пишет Sport.ua.

В ходе контратаки последовал перевод мяча на левый фланг, откуда Близниченко по высокой дуге загрузил мяч в район 11-тиметровой отметки, а там Ротаню удался великолепный удар боковыми ножницами, после которого кожаный снаряд оказался в нижнем углу ворот. Шевченко, как ни старался, до мяча дотянуться не смог. Гол-красавец — и игра на "Днепр-Арене" началась фактически со счета 1:0.

Справедливости ради отметим, что хозяева все-таки больше были сосредоточены на том, чтобы не дать сыграть луганчанам, и разрушали "днепряне" столь успешно, что Шелихов мяча не касался совершенно.

Ход матча в бесплодных атаках "Зари" абсолютно устраивал хозяев. "Днепряне" и не думали отходить от своей тактики, которая исправно работала.

Счет на табло вынуждал "Зарю" играть активнее, но "днепряне" выдерживали те скорости, которые им предлагали гости.

Ближе к концу матча угловые у ворот Шелихова пошли один за другим, но что-то сломалось у Любеновича, да и у всей "Зари" на стандартах, и мяч каждый раз становился легкой добычей защитников и Шелихова.

Всего две минуты компенсировал арбитр Можаровский, но "Днепр" не дал "Заре" даже полунамека на то, что та может спастись, а закончилось все еще одной результативной атакой хозяев. Вакулко в центральной зоне выдал передачу на Баланюка, тот, войдя в штрафную, спокойно обыграл Шевченко, после чего отправил мяч уже в пустые ворота.

"Днепр" — "Заря" 2:0

Голы: Ротань, 3, Баланюк, 90+2

"Днепр": Шелихов – Адамюк, Сваток, Чеберячко, Полевой – Лучкевич (Вакулко, 45), Ротань, Кравченко, Политыло, Близниченко (Лунев, 61) – Довбык (Баланюк, 68)

"Заря": Шевченко — Каменюка, Чечер, Форстер (Любенович, 57), Соболь – Чайковский (Сиваков, 30), Гордиенко — Караваев, Липартия, Петряк – Паулиньо (Бонавентуре, 46)

Предупреждение: Ротань, Кравченко

Напомним, ранее сообщалось, что среди вызванных в сборную Украины — нападающие "Днепра" Артем Довбик и Денис Баланюк.

Видео: ТСН.