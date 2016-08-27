Две медали и рекорд. Украинская пловчиха стала триумфатором на этапе Кубка мира во Франции

В пятницу, 26 августа, украинская пловчиха Дарья Зевина в первый день этапа Кубка мира по плаванию во французском Шартре завоевала две медали и установила рекорд.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины на своей странице в Facebook.

"В первый день этапа Кубка мира по плаванию во французском Шартре Дарья Зевина завоевала две медали! В плавании на 200 м на спине украинка финишировала первой с результатом 1:59.35 (рекорд Кубка мира). На 50-метровке Дарья показала время 26.43 и завоевала "серебро" — говорится в сообщении.

Кроме того, в первый же день соревнований украинский пловец Андрей Говоров завоевал 2 награды. Бронзовую медаль украинец завоевал на 100-метровке вольным стилем (47,60), "серебро" — на 50м баттерфляем (22.41).

Напомним, ранее сообщалось, что на Олимпиаде Говоров обновил национальный рекорд.

Фото: НОК Украины.