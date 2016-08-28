Премьер-лига: "Александрия" и "Олимпик" победили соперников, видео голов

В воскресенье, 28 августа, состоялись матчи шестого тура украинской Премьер-лиги "Александрия" — "Звезда", а также "Карпаты" — "Олимпик", которые завершились со счетом 4:0 и 0:2 соответственно.

Игры проходили в Александрии на стадионе "Ника" и во Львове ("Арена Львов").

Первый матч начался с активных атак "Александрии", ей уже на 15 минуте удалось открыть счет.

Тогда мяч после розыгрыша штрафного и рикошета отскочил к Чорнию, который пробил с пределов штрафной. "Здезда" пыталась противостоять натиску хозяев поля, а также атаковала, но не смогла сравнять счет.

Кроме того, во втором тайме команда пропустила еще три гола: на 63-й минуте Гитченко всех перепрыгнул и головой отправил мяч в ворота, на 70-й Грицук с метров 13-ти спокойно отправил мяч туда же, а на последней миниту игры отличился Пономарь.

"Александрия" — "Звезда" 4:0

Голы: Чорний, 15, Гитченко, 63, Грицук, 70, Пономарь, 90

"Александрия": Новак — Микицей, Гитченко, Шендрик, Цуриков – Старенький (Козак, 67), Банада, Запорожан, Чорний (Путраш, 58) – Грицук (Леонов, 79) — Пономарь;

"Звезда": Ганев – Баенко (Зубков, 67), Кучеренко, Ковалев, Бацула – Билоног (Кочура, 69), Гавриш (Чумак, 62), Лупашко, Щедрый — Загальский — Чичиков;

Предупреждение: Чорний, Гитченко, Цуриков – Лупашко, Зубков.

Гол Гитченко

Во Львове же "Карпаты" ни разу не смогли забить сопернику, но пропустили два мяча. В частности, в первом тайме удачно завершилась контратака "Олимпика", тогда мяч переправил в сетку ворот Лысенко, который во второй половине игры увеличил отрыв своей команды.

"Карпаты" — "Олимпик" 0:2

Голы: Лысенко, 26, 68

"Карпаты": Пидкивка — Ксенз, Лобай, Нестеров (Чачуа, 30), Кравец (Мирошниченко, 56) — Новотрясов, Рудыка — Худобяк, Грысьо (Кадимян, 69), Костевич — Бланко-Лещук;

"Олимпик": Махарадзе (Котляров, 81) — Олейник, Шестаков (Корнев, 90+4), Барановский, Немчанинов — Богданов, Петров — Танчик, Доронин, Поступаленко (Хомутов, 75) — Лысенко;

Предупреждения: Кравец, Рудыка, Ксенз — Танчик, Лысенко, Шестаков, Петров.

Видео голов

Напомним, 26 августа в украинской Премьер-лиге состоялся матч между "Днепром" и "Зарей", который завершился со счетом 2:0. Узнать больше об игре, а также посмотреть видео голов, можно здесь.

Видео: Каналы Футбол 1/ Футбол 2, ТСН ПРОСПОРТ