Ужасное ДТП. Под Киевом фура сбила группу велосипедистов, есть погибший и раненые

Группа велосипедистов Броварского высшего училища физической культуры была сбита фурой.
Об этом министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил в Facebook.
"Под Броварами произошла ужасная трагедия. Группа велосипедистов Броварского высшего училища физической культуры была сбита фурой. Один спортсмен погиб, трое находятся в реанимации", — написал Жданов.
В связи с этим он заявил, что срочно связался с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и поговорил с первым заместителем председателя Киевской областной государственной администрации Львом Парцхаладзе.
Как отметил Жданов, Министерство молодежи и спорта совместно с МВД и областной властью создает специальную комиссию для расследования всех обстоятельств этой аварии.
"По моему поручению на место происшествия также выехал первый заместитель министра Игорь Гоцул. Я настаиваю на максимально беспристрастном расследовании этого дела и привлечении виновных к ответственности", — написал Жданов.
Он также выразил соболезнования семье погибшего спортсмена и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине в результате масштабного ДТП пострадали пять человек, из них двое — в коме.
Фото: espreso.tv.