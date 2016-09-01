Ужасное ДТП. Под Киевом фура сбила группу велосипедистов, есть погибший и раненые

Под Броварами в Киевской области фура сбила группу велосипедистов, при этом один спортсмен погиб.

Об этом министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил в Facebook.

"Под Броварами произошла ужасная трагедия. Группа велосипедистов Броварского высшего училища физической культуры была сбита фурой. Один спортсмен погиб, трое находятся в реанимации", — написал Жданов.

В связи с этим он заявил, что срочно связался с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и поговорил с первым заместителем председателя Киевской областной государственной администрации Львом Парцхаладзе.

Как отметил Жданов, Министерство молодежи и спорта совместно с МВД и областной властью создает специальную комиссию для расследования всех обстоятельств этой аварии.

"По моему поручению на место происшествия также выехал первый заместитель министра Игорь Гоцул. Я настаиваю на максимально беспристрастном расследовании этого дела и привлечении виновных к ответственности", — написал Жданов.

Он также выразил соболезнования семье погибшего спортсмена и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине в результате масштабного ДТП пострадали пять человек, из них двое — в коме.

Фото: espreso.tv.