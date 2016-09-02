У Фьюри разыгрался аппетит. Стала известна причина задержки новой даты матча-реванша с Кличко

Британский боксер Тайсон Фьюри хочет в одностороннем порядке пересмотреть условия контракта матча-реванша с Владимиром Кличко, который был подписан еще в прошлом году.

В подписанном контракте на бой Кличко с Фьюри, который состоялся в 2015 году, был пункт о матче-реванше в случае поражения Владимира, пишет Sport.ua.

Там были четко прописаны условия проведения матча-реванша, в том числе финансовые. Но в этом году команда британца предложила их пересмотреть. Причем, по нашей информации, сторона Тайсона Фьюри настаивала на распределение доходов с боя 80 на 20% в свою пользу. То есть, по их мнению, Фьюри должен был получить гонорар в четыре раза больше, чем Кличко.



Юридических прецедентов для этого не было — есть подписанный контракт, в котором все четко прописано. Команда Кличко была крайне озадачена подобным ультиматумом. Судя по всему, ответом на него и стало видео обращения Владимира на своих официальных каналах в соцсетях про подач судебного иска на команду Тайсона Фьюри. Даже педантичный менеджер Владимир Берндт Бенте по этому поводу высказался вполне конкретно: "Эти условия абсолютно неприемлемы".



То есть, по сути, у Тайсона Фьюри остались две возможности. Или оценить ситуацию трезвым взглядом и пойти на попятную, или проиграть судебный иск и лишиться чемпионских поясов без боя. Как решит его команда, мы узнаем уже в ближайшее время. Рабочей датой поединка пока остается 29 октября, рабочим местом проведения — Манчестер.

Напомним, ранее менеджер Владимира Кличко обвинил команду Фьюри: хочет увильнуть от боя-реванша.