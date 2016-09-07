У Владимира Кличко подтвердили дату боя-реванша с Фьюри

Менеджер экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко Бернд Бенте подтвердил, что реванш с победившим его британцем Тайсоном Фьюри состоится 29 октября.

Об этом он рассказал журналистам, пишет Boxing News.

По его словам, противостояние пройдет, как и планировалось, на британской "Манчестер Арене".

"Мы знаем, что Владимир будет в своей лучшей форме 29 октября", — отметил менеджер.

Ранее дядя и тренер Тайсона Фьюри — Питер — заявил, что разногласия между командами британца и украинца улажены и в ближайшее время будет официально объявлено о том, что бой-реванш с Владимиром Кличко состоится 29 октября в Манчестере.

Напомним, в конце ноября 2015-го в Германии Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри и проиграл по очкам, не сумев отстоять свои титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO.