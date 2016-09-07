Не понимаю, при чем политика к спорту. Милевский ответил на критику из-за переезда в Россию

Новобранец российского "Тосно" Артем Милевский заявил, что не понимает критики из-за его перехода в клуб РФ.

Об этом идет речь в сообщении Footboom.

"Я никогда не интересовался политикой, у меня нет ни одного знакомого из этой сферы. Не понимаю, при чем политика к спорту. А критика в мой адрес никогда не закончится в этой жизни. Я привык к тому, что меня всю жизнь критикуют. Не обращаю на это внимания. Если бы было хорошее предложение из Украины, я бы обязательно его рассматривал, поверьте мне. Но, видимо, никто больше не хочет видеть Милевского в своих рядах. А в какие-то коллективы первой или второй лиги ехать совершенно неинтересно", — сказал Милевский.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский банк подал в суд на Милевского из-за неоплаченного кредита.