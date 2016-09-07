Коноплянка может уйти в аренду в "Зенит" — СМИ

Российский "Зенит" и немецкий "Шальке", которых объединяет один титульный спонсор, начали переговоры об аренде питерцами одного из лидеров сборной Украины Евгения Коноплянки.

Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua со ссылкой на российские СМИ.

По имеющейся информации, "Газпром" дал добро на то, чтобы "Шальке", который арендовал Коноплянку у испанской "Севильи" этим летом, выкупил права на 26-летнего футболиста. Такая опция была прописана в договоре, заключённом между бывшей и нынешней командами талантливого украинского хавбека. Испанская сторона по договору не может заблокировать выкуп. А после того, как Коноплянка станет полноправным игроком "Шальке", его отдадут в аренду в "Зенит". Это должно произойти в зимнее трансферное окно.

В том, чтобы украинец появился в России, якобы заинтересован новый главный тренер "сине-бело-голубых" Мирча Луческу.

Напомним, ранее сообщалось, что Коноплянка продолжит карьеру в Бундеслиге.