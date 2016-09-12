Тайсон Фьюри назвал Владимира Кличко казахом

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри считает, что чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина может побить только "цыган" Билли Джо Сондерс, который, как и сам Фьюри, имеет цыганские корни.

Об этом сообщает boxingnews.com.ua.

"Непобедимого Головкина может побить только цыган, и этим цыганом является Билли Джо Сондерс. Побей еще одного казаха, и так же еще одного бойца К2, мой цыганский брат", – написал Тайсон Фьюри в Твиттере.

Под понятием "еще одного" Фьюри имел в виду украинца Владимира Кличко, который, как и Головкин, родился в Казахстане.

Напомним, ранее сообщалось, что менеджер экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко Бернд Бенте подтвердил, что реванш с победившим его британцем Тайсоном Фьюри состоится 29 октября.