Уверенно обороняться. Анонс матча Лиги чемпионов "Динамо" — "Наполи"

Во вторник, 13 сентября, в Киеве состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между местным "Динамо" и итальянским "Наполи" (группа В).

Об этом пишет football.ua.

Издание уточнило, что игра пройдет на НСК "Олимпийский", ее начало запланировано в 21:45, а следить за ней будет арбитр из Шотландии Уильям Коллум.

"Залогом успеха динамовцев станет уверенная игра в обороне, чего команда не показывала последние несколько матчей, и здесь сказывается отсутствие Александара Драговича", — отметило sport.ua.

По данным журналистов, кадровая проблема у киевлян накануне матча всего одна — во время поединка с донецким "Шахтером" травмирован Данило Силва, и теперь почти наверняка справа в защите сыграет Николай Морозюк.

"Что касается гостей, то серьезной кадровой потерей может стать отсутствие разве что Хосе Кальехона, участие в матче которого — под вопросом. В остальном же неаполитанцы не имеют никаких проблем с составом", — считают аналитики.

Ориентировочные составы:

"Динамо": Шовковский – Морозюк, Хачериди, Вида, Антунеш – Рыбалка – Ярмоленко, Сидорчук, Буяльский, Гусев – Мораес;

"Наполи": Рейна – Хисай, Альбиоль, Кулибали, Гулам – Аллан, Жоржиньо, Хамшик – Кальехон, Милик, Л.Инсинье.

Травмированные: Данило Силва (Динамо).

Не сыграют: Джаккерини, Стринич, Кирикеш, Р. Инсинье (все — "Наполи").

Ранее полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал, что киевская команда готовится к своей первой игре в новом сезоне Лиги чемпионов против "Наполи" как к обычному поединку.

Фото: fcdynamo.kiev.ua