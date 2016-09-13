Лига чемпионов. "Динамо" в меньшинстве проиграло "Наполи", видео голов

Во вторник, 13 сентября, в Киеве прошел первый матч в рамках Лиги чемпионов сезона 2016/2017 гг. между киевским "Динамо" и итальянским "Наполи". Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

На 26-й минуте хозяева поля вышли вперед. Гармаш с разворота отправил мяч в сетку ворот "Наполи" после передачи от Цыганкова.

Однако через 10 минут гости сумели сравнять счет. Милик замкнул головой навес в исполнении Гулама с левого фланга.

А на второй компенсированной минуте игроки "Наполи" вышли вперед. Милик оформил дубль. Форвард "Наполи" головой отправляет второй мяч в сетку ворот "Динамо" после суматохи в штрафной.

На 68-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве. Арбитр показал вторую желтую карточку Сидорчуку за симуляцию в чужой штрафной, которая автоматически превратилась в красную.

"Динамо" — "Наполи" 1:2

Голы: Гармаш, 26 – Милик, 36, 45+2

"Динамо": Шовковский — Макаренко, Вида, Хачериди, Антунеш — Сидорчук, Рыбалка (Корзун, 82), Гармаш — Ярмоленко, Мораес (Гладкий, 87), Цыганков (Гусев, 74)

"Наполи": Рейна — Хисай, Альбиоль, Кулибали, Гулам — Аллан, Жоржиньо, Хамшик (Зьелински, 62) — Кальехон, Милик (Габбьядини, 82), Мертенс (Инсинье, 73)

Предупреждения: Сидорчук, Гармаш – Милик

Удаление: Сидорчук, 68

Отметим, что в другом матче группы В португальская "Бенфика" и турецкий "Бешикташ" расписали боевую ничью — 1:1.

Напомним, ранее капитан киевского "Динамо" Александр Шовковский заявил, что команда знакома с игрой своего соперника — итальянского "Наполи" — и понимает, в каком ключе будет проходить игра.

Видео: Sport Free, Rudolf Gaming.