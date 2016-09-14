Ярмоленко о поражении "Динамо" от "Наполи": наши силы не безграничны

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко поделился своими эмоциями о матче против "Наполи" в рамках первого тура Лиги чемпионов.

— Считаю, что мы сегодня играли неплохо. Наверное, забив гол, мы рано поверили в то, что сможем забить легко еще несколько голов. В итоге, мы пропустили два не очень логичных мяча. Откровенно говоря, всегда обидно пропускать такие голы, — рассказал он в комментарии "Динамо от Шурика".

— Что случилось в моменте, когда упал боковой арбитр?

— Перед этим эпизодом он показал положение вне игры, я подумал, нужно "вставить" (смеется). Если серьезно, то получилось все совершенно случайно. Мы пожали друг другу руки, ничего страшного. Шотландец оказался крепким, ничего даже не почувствовал.

— Как команда восприняла такой результат?

— Я считаю, что нам нужно с высоко поднятой головой идти дальше. В принципе, мы сыграли неплохо. Болельщики, думаю, остались довольны игрой. Да, результат для нас негативный, но сама игра сегодня всем понравилась. Конечно, обидно, что судья в середине второго тайма решил дать Сидорчуку красную карточку. Сами понимаете, что играть вдесятером против такой команды, как "Наполи" очень тяжело. Если бы не было этого удаления, уверен, зрители бы увидели в последние двадцать минут встречи очень хороший футбол.

— Получилось так, что в меньшинстве "Динамо" выглядело агрессивней в атаке...

— Конечно, приходится отрабатывать, ведь нас на одного игрока меньше на поле. Топ-команды, которые выделяются контролем мяча, они всегда спокойно разыгрывают мяч и находят зоны, где этого одного футболиста не хватает. Поэтому, мы не хотели бежать в атаку и попасть в плен. Нужно было грамотно обороняться и выбегать в контратаки. Однако наши силы не безграничны.

— Справедливо ли рефери показал красную карточку Сидорчуку?

— Я считаю, что нет. Даже если судья хочет давать желтую карточку за симуляцию, он должен чувствовать дух игры. Если у футболиста нет предупреждения, то ему можно дать желтую карточку в таком моменте. Но, когда это вторая желтая...

— Вы впервые играли с Евгением Макаренко на одной бровке?

— Нет, мы раньше уже играли. Для Жени эта позиция — не новая. Что слева, что справа — игра защитника не отличается.

— Сегодня в основном составе дебютировал Виктор Цыганков. Как оцените его игру?

— Считаю, Виктор здорово провел сегодняшний матч. Уверен, он — будущее киевского "Динамо". Просто молодец, сыграл уверенно и спокойно.

Напомним, в домашнем матче "Динамо" проиграло "Наполи" 1:2, при том, что первым открыло счет.

фото: dynamo.kiev.ua