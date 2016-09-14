Усик провел открытую тренировку в польском Гданьске, опубликованы фото и видео
14 сентября 2016, 16:03
Тренировка состоялась накануне поединка Усика против действующего чемпиона мира WBO в тяжелом весе поляка Кшиштофа Гловацки.
Усик провел открытую тренировку в польском Гданьске Якуб Шпойда
Усик провел открытую тренировку в польском Гданьске, опубликованы фото и видео Якуб Шпойда
Усик провел открытую тренировку в польском Гданьске, опубликованы фото и видео Якуб Шпойда
Усик провел открытую тренировку в польском Гданьске, опубликованы фото и видео Якуб Шпойда
Усик провел открытую тренировку в польском Гданьске, опубликованы фото и видео Якуб Шпойда
Усик провел открытую тренировку в польском Гданьске, опубликованы фото и видео Якуб Шпойда
Усик провел открытую тренировку в польском Гданьске, опубликованы фото и видео Якуб Шпойда
Усик провел открытую тренировку в польском Гданьске, опубликованы фото и видео Якуб Шпойда
Усик провел открытую тренировку в польском Гданьске, опубликованы фото и видео Якуб Шпойда
Усик провел открытую тренировку в польском Гданьске, опубликованы фото и видео Якуб Шпойда
Усик провел открытую тренировку в польском Гданьске, опубликованы фото и видео Якуб Шпойда
Усик провел открытую тренировку в польском Гданьске, опубликованы фото и видео Якуб Шпойда
Чемпион по версии WBO в тяжелом весе, Интерконтинентальный чемпион по версии WBO в тяжелом весе, первый номер рейтинга WBO Александр Усик (9-0, 9 КО) в польском Гданьске провел открытую тренировку для местных СМИ.
Тренировка состоялась накануне поединка Усика против действующего чемпиона мира WBO в тяжелом весе поляка Кшиштофа Гловацки (26-0, 16 KO).
Отметим, что бой между Усиком и Гловацки состоится 17 сентября 2016 года в Гданьске Ergo Arena.