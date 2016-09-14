Усик провел открытую тренировку в польском Гданьске, опубликованы фото и видео

Чемпион по версии WBO в тяжелом весе, Интерконтинентальный чемпион по версии WBO в тяжелом весе, первый номер рейтинга WBO Александр Усик (9-0, 9 КО) в польском Гданьске провел открытую тренировку для местных СМИ.

Тренировка состоялась накануне поединка Усика против действующего чемпиона мира WBO в тяжелом весе поляка Кшиштофа Гловацки (26-0, 16 KO).

Отметим, что бой между Усиком и Гловацки состоится 17 сентября 2016 года в Гданьске Ergo Arena.

Напомним, Александр Усик сразится с поляком Кшиштофом Гловацким в Польше 17 сентября, на кону будет стоять титул его соперника — чемпиона мира по версии WBO. Узнать больше о будущем поединке можно здесь.

Фото: Якуб Шпойда.

Видео: ringpolskapl,