Лига Европы: в конце матча "Заря" упускает победу над турками, видео голов

В четверг, 15 сентября, в Одессе состоялся первый матч группового раунда Лиги Европы между луганской "Зарей" и турецким "Фенербахче".

В первом тайме у команд вообще не было моментов. И, пожалуй, это говорит о том, что "Заря" на фоне именитого соперника играла, как минимум, на равных, пишет football.ua.

На второй тайм гости вышли заведенными. Сразу же — два выпада у наших ворот, давление, и спустя несколько минут — момент: Соу вышел сам на сам с Шевченко, но вратарь выиграл дуэль, парировав удар нападающего.

А уже следующая атака нашей команды закончилась голом: Каменюка отобрал мяч на фланге, отдал на Любеновича, Желько отдал под удар набегающему Гречишкину, последний в касание ударил с 25 метров, и мяч с сумасшедшей силой влетел в ближнюю девятку

После этого пыл гостей пропал, и луганчане спокойно продолжили контролировать ход матча. Лишь где-то с 75-ой минуты турки насели на ворота Шевченко. Но "Заря" в этот вечер защищалась слажено, грамотно и с большой самоотдачей. А потому у гостей был разве что один полумомент, когда Чайковский случайно срезал мяч в свои ворота.

Когда уже казалось, что победа у нас в руках, случилось несчастье — после удара Кьяера и рикошета мяч влетел в ворота Шевченко. Сразу же прозвучал финальный свисток…

"Заря" теряет победу, которая была так близко, что даже не верится, что команда Юрия Вернидуба потеряла ее.

"Заря" — "Фенербахче" 1:1

Гол: Гречишкин, 52 — Кьяер, 90+6

"Заря": А.Шевченко — Каменюка, Сиваков, Форстер, Соболь — Чайковский, Гречишкин — Караваев, Любенович (Опанасенко, 83), Петряк (Паулиньо, 73) — Кулач (Гордиенко, 87)

"Фенербахче": Демирел — Озбайраклы, Шкртел, Кьяер, Калдирим — Топал, Соуза, Учан (Туфан, 46) — Соу, Штох (Ван Перси, 58), Потук (Эменике, 73)

Предупреждения: Чайковский, Паулиньо

Во втором матче группы А голландский "Фейеноорд" неожиданно победил именитый английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0.

Видео: Raposa Vermelha, M.Hüseyin Yılmaz.