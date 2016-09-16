Дурно пахнущий гол "Шахтера". Турецкие СМИ разобрали игры с участием украинских команд в Лиге Европы

После матчей "Зари" и "Шахтера" в Лиге Европы против турецких "Фенербахче" и "Коньяспора" больше внимания турецкие СМИ уделили противостоянию в Одессе, где команда Дика Адвоката чудом избежала поражения на последней секунде встречи.

Об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на турецкие газеты.

"Гречишкин разобрал Фенер", — с таким заголовком о матче в Одессе вышла на утро известная спортивная газета Fanatik. Обозреватель издания восхищался не только голом-красавцем в исполнении Дмитрия Гречишкина, но и в целом игрой 24-летнего полузащитника. "Рыночная стоимость этого игрока один миллион евро и мяч в ворота "Фенербахче" стал для него первым в футболке "Зари". Возможно, против "Фенербахче" Гречишкин сыграл лучший матч в своей карьере".

А вот наставнику турецкого клуба Дику Адвокату прилично досталось от местной прессы. "Приключения "Фенербахче" с Адвокатом продолжаются. После того, как он заменил Паулу Перрейру, были большие ожидания, но сейчас от его работы одно только сплошное разочарование. Неспособность Адвоката обеспечить стабильность и его колебания между схемами 4-3-3 и 4-2-2 приводят к неутешительным результатам. В чемпионате дела идут плохо, в Лиге Европы от полного провала на старте голландца спас точный удар Кьяера на последней секунде матча", — пишет Fanatik.

Матчу "Коньяспор" — "Шахтер" Fanatik уделил не так много места. Помимо отчета о матче, в котором, по сути, не было ничего, кроме перечисления опасных моментов, журналисты издания обратили внимание на перевернутый символ Лиги Европы на футболке капитана "Коньяспора". Из-за этого, по мнению, издания у дебютанта еврокубков могут возникнуть серьезные проблемы.

"Фенербахче" был на краю пропасти в Одессе, но спасся на последней секунде благодаря голу Кьяера, — пишет Milliyet. "В матче против "Кайзериспора" арбитр продлил матч на пять минут. На 90+5-й минуте Аггер забил гол, который помог команде избежать третьего поражения за три недели. Игра с "Зарей" должна была закончиться на 90+4-й минуте, но арбитр дал возможность провести штрафной удар и Кьяер принес своим ударом ничью", — проводит аналогии с матчем в Суперлиге Турции обозреватель издания.

Больше всего внимания журналисты издания уделили голу, который Факундо Феррейра провел в ворота "Коньяспора". По их мнению, мяч был забит с положения "вне игры". "Наш клуб дебютировал в Лиге Европы против сильной украинской команды и при поддержке 42 тысяч зрителей мог рассчитывать на позитивный результат. Но "дурно пахнущий" гол Феррейры, который был забит из офсайда, не позволил добыть ничью", — заключил журналист Hurriyet.

Но больше СМИ негодовали по игре команды Дика Адвоката в Одессе. Так, турецкие журналисты посчитали стоимость игроков "Фенербахче", которые остались на скамейке запасных в матче с "Зарей". Общая их стоимость – 48 миллионов евро, это, между прочим, больше, чем стоит весь состав "Зари". Самый дорогой "лавочник" — соотечественник Адвоката Робин ван Перси, цена которого девять миллионов евро.

"Наш соперник имел полтора момента за игру – и забил нам мяч, — приводит Hurriyet слова Адвоката. Мы же включились в игру только после того, как счет стал 1:0. Это наша основная проблема".

Напомним, в четверг, 15 сентября, "Заря" сыграла с "Фенербахче" вничью 1:1, а "Шахтер" на выезде победил "Коньяспор" со счетом 1:0.