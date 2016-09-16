Дурно пахнущий гол "Шахтера". Турецкие СМИ разобрали игры с участием украинских команд в Лиге Европы

16 сентября 2016, 15:56

Наставнику турецкого клуба Дику Адвокату прилично досталось от местной прессы.

Эпизод матча "Заря"-"Фенербахче"

После матчей "Зари" и "Шахтера" в Лиге Европы против турецких "Фенербахче" и "Коньяспора" больше внимания турецкие СМИ уделили противостоянию в Одессе, где команда Дика Адвоката чудом избежала поражения на последней секунде встречи.

Об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на турецкие газеты.

"Гречишкин разобрал Фенер", — с таким заголовком о матче в Одессе вышла на утро известная спортивная газета Fanatik. Обозреватель издания восхищался не только голом-красавцем в исполнении Дмитрия Гречишкина, но и в целом игрой 24-летнего полузащитника. "Рыночная стоимость этого игрока один миллион евро и мяч в ворота "Фенербахче" стал для него первым в футболке "Зари". Возможно, против "Фенербахче" Гречишкин сыграл лучший матч в своей карьере".

А вот наставнику турецкого клуба Дику Адвокату прилично досталось от местной прессы. "Приключения "Фенербахче" с Адвокатом продолжаются. После того, как он заменил Паулу Перрейру, были большие ожидания, но сейчас от его работы одно только сплошное разочарование. Неспособность Адвоката обеспечить стабильность и его колебания между схемами 4-3-3 и 4-2-2 приводят к неутешительным результатам. В чемпионате дела идут плохо, в Лиге Европы от полного провала на старте голландца спас точный удар Кьяера на последней секунде матча", — пишет Fanatik.

Матчу "Коньяспор" — "Шахтер" Fanatik уделил не так много места. Помимо отчета о матче, в котором, по сути, не было ничего, кроме перечисления опасных моментов, журналисты издания обратили внимание на перевернутый символ Лиги Европы на футболке капитана "Коньяспора". Из-за этого, по мнению, издания у дебютанта еврокубков могут возникнуть серьезные проблемы.

"Фенербахче" был на краю пропасти в Одессе, но спасся на последней секунде благодаря голу Кьяера, — пишет Milliyet. "В матче против "Кайзериспора" арбитр продлил матч на пять минут. На 90+5-й минуте Аггер забил гол, который помог команде избежать третьего поражения за три недели. Игра с "Зарей" должна была закончиться на 90+4-й минуте, но арбитр дал возможность провести штрафной удар и Кьяер принес своим ударом ничью", — проводит аналогии с матчем в Суперлиге Турции обозреватель издания.

Больше всего внимания журналисты издания уделили голу, который Факундо Феррейра провел в ворота "Коньяспора". По их мнению, мяч был забит с положения "вне игры". "Наш клуб дебютировал в Лиге Европы против сильной украинской команды и при поддержке 42 тысяч зрителей мог рассчитывать на позитивный результат. Но "дурно пахнущий" гол Феррейры, который был забит из офсайда, не позволил добыть ничью", — заключил журналист Hurriyet.

Турецкие СМИ указали на очевидное "вне игры" у Феррейры

Но больше СМИ негодовали по игре команды Дика Адвоката в Одессе. Так, турецкие журналисты посчитали стоимость игроков "Фенербахче", которые остались на скамейке запасных в матче с "Зарей". Общая их стоимость – 48 миллионов евро, это, между прочим, больше, чем стоит весь состав "Зари". Самый дорогой "лавочник" — соотечественник Адвоката Робин ван Перси, цена которого девять миллионов евро.

"Наш соперник имел полтора момента за игру – и забил нам мяч, — приводит Hurriyet слова Адвоката. Мы же включились в игру только после того, как счет стал 1:0. Это наша основная проблема".

Напомним, в четверг, 15 сентября, "Заря" сыграла с "Фенербахче" вничью 1:1, а "Шахтер" на выезде победил "Коньяспор" со счетом 1:0.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Турция Шахтер Заря Фенербахче офсайд
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
00:29
В Киеве торговцы арбузами изуродовали красочный мурал: опубликовано фото
00:05
"Хорошая попа". Седокова показала стройную фигуру на отдыхе: опубликовано фото
08 августа, среда
23:52
В Белом доме рассказали, что за письмо передал Трамп Путину
23:37
Возле КПВВ "Марьинка" на мине подорвался украинский пограничник
23:25
Жертвами ДТП в июле стали 19 детей - Нацполиция
23:23
В Форосе чиновники сымитировали открытие станции скорой помощи: опубликованы красноречивые фото Фото
22:59
Венесуэльский оппозиционер признался в организации атаки на Мадуро
22:53
США введут санкции против России из-за отравления Скрипалей
22:40
В Казахстане запретили трансляцию 88 иностранных телеканалов
22:27
В Одессе с угрозами отменили выступление нобелевского лауреата Алексиевич
22:02
Беллуччи показала пышную грудь в корсете: архивное фото впечатляет
21:58
МИД РФ снова назвал НАТО "бесполезным блоком"
21:28
Гейтс заявил, что "Оппозиционный блок" должен Манафорту 2,4 млн долларов
21:24
Умер тележурналист Михаил Лещинский
20:54
Покушение на Гандзюк: установлено место покупки кислоты и ее состав
20:18
В Сумах пропали вдова и дочь убитого экс-депутата Жука
20:18
В России из-за санкций обвалился рубль
19:51
Херсон страдает от токсического запаха из-за тонн птичьего помета в пригороде
19:27
Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС
19:15
“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять