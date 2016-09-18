Украина получила еще одного чемпиона мира по боксу: Усик завоевал титул WBO

В ночь на воскресенье, 18 сентября, Украина получила второго действующего чемпиона мира по боксу. Украинский боксер Александр Усик завоевал титул чемпиона мира WBO в первом тяжелом весе, победив поляка Кшиштофа Гловацки, выиграв чемпионский бой по очкам — 119:109, 117:111, 117:111.

Усик впервые провел полный бой, одержав 10-ю победу. Гловацки потерпел первое поражение после 26-ти побед.

С первых минут боя украинец начал плясать от обороны и большинство ударов Гловацки сотрясали воздух. В то же время, Усик точно контратаковал при первой же возможности. Оборонительная тактика принесла успех украинцу и уже к середине боя Усик уверенно лидировал по очкам, сообщает ONLINE.UA.

В восьмом-девятом раундах стало окончательно ясно, что Гловацки спасет только досрочная победа. Однако пробить оборону Усика оказалось неразрешимой задачей для польского боксера. В конце боя Усик был близок к досрочной победе, но Гловацки устоял на ногах после нескольких серий ударов. При этом, на лице Кшиштофа живого места не осталось, пишет издание.

Стоит отметить, что Усик установил новый рекорд в первом тяжелом весе, побив достижение величайшего американского боксера Эвандера Холифилда по скорости завоевания чемпионского титула в первом тяжелом весе. Усик стал чемпионом мира в 10-м бою, тогда как Холифилд в 1986 году завоевал чемпионский пояс в 12-м бою (титул WBA).

Впереди у Александра добровольная защита титулов и есть вероятность, что первую защиту пояса WBO Усик проведет в Украине.

Видео: UkraineAtamansPRO; Boxing. ua; Интер