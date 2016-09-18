Премьер-лига: "Волынь" не удержала победу с "Александрией"

Сегодня, 18 сентября, в 8 туре чемпионата Украины луцкая "Волынь" не сумела удержать победу, сыграв в ничью с "Александрией" – 1:1.

"Волынь" (Луцк) — "Александрия" — 1:1

Голы: Петров, Полярус

Счет в матче на 27-й минуте открыли хозяева поединка. Петров замкнул прострел с фланга от Артема Дудика. После этого преимуществом в матче владели гости, хотя голевых моментов в игре они создали немного.

"Александрии" удалось отыграться в 91-й минуте встречи — точным ударом с близкого расстояния отличился Артем Полярус, пишет УНИАН.

"Волынь": Кичак, Романюк, Шабанов, Горопевшек, Логинов, Чепелюк (Задерецкий, 77), Герасимюк, Дудик (Никитюк, 89), Хомченко, Мемешев, Петров;

"Александрия": Новак, Чеботаев, Шендрик, Гитченко (Басов, 36), Цуриков, Запорожан, Огиря (Пономарь, 64), Леонов (Полярус, 74), Грицук, Старенький, Яремчук; Предупреждения: Герасимюк, Горопевшек, Хомченко - Огиря.

Таким образом, обе команды после этой игры не сдвинулись в турнирной таблице Премьер-лиги. Луцкая команда осталась на 11-м месте, "Александрия" — на седьмом.

видео: ТСН