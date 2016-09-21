Тренер Усика рассказал, когда чемпион будет готов к боям с супертяжами

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе, украинец Александр Усик через два года будет готов к переходу в супертяжелый вес.

Такое мнение выразил тренер спортсмена Джеймс Али Башир, пишет ua.tribuna.com.

В то же время наставник уточнил, что наш соотечественник "побьет всех этих здоровяков".

"Мы хотим объединительные бои — c британским чемпионом по версии WBC Тони Белью, а затем с россиянином Денисом Лебедевым, который держит в своих руках пояса WBA и IBF в тяжелом весе", — отметил он.

Напомним, в ночь на 18 сентября в польском Гданьске Александр Усик единогласным решением судей одержал победу над поляком Кшиштофом Гловацки, завоевав титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе.