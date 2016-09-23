Бой-реванш Владимира Кличко с Фьюри перенесен — западные СМИ

Бой-реванш между экс-чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе украинцем Владимиром Кличко и победившим его британцем Тайсоном Фьюри перенесен.

Об этом пишет Boxing News, ссылаясь на сведения британских журналистов Криса Маккенна и Деклана Уоррингтона.

В то же время они не уточнили, когда именно может пройти поединок.

"Информацию о том, что бой 29 октября не состоится, подтвердили сразу два журналиста — обозреватели изданий Daily Star Крис Маккенна и Boxing News Деклан Уоррингтон", — говорится в статье.

Ранее менеджер Владимира Кличко Бернд Бенте сообщил, что реванш украинца с Тайсоном Фьюри состоится в конце октября на британской "Манчестер Арене". Узнать больше о будущем противостоянии можно здесь.

В конце ноября 2015-го в Германии Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри и проиграл по очкам, не сумев отстоять свои титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO.