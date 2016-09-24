Стало известно, почему бой-реванш Владимира Кличко с Фьюри перенесен

Бой-реванш между экс-чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе украинцем Владимиром Кличко и победившим его британцем Тайсоном Фьюри перенесен из-за новой травмы последнего спортсмена.

Об этом сообщает The Mirror, ссылаясь на сведения представителя команды противника нашего соотечественника, пишет Новое Время.

В то же время издания уточнило, что пока неизвестно, будет ли поединок вообще.

"С прискорбием сообщаем, что бой 29 октября не состоится", — отметил представитель команды Фьюри.

По его словам, "на неделе медики вынесли вердикт, что состояние Тайсона слишком плохое, чтобы разрешить ему боксировать до того, как он пройдет полный курс лечения".

Напомним, в конце июня бой-реванш между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри перенесли из-за того, что британец травмировал ногу. Узнать больше об инциденте можно здесь.

В конце ноября 2015-го в Германии Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри и проиграл по очкам, не сумев отстоять свои титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO.