Ребров о разгроме "Олимпика": игра для "Динамо" была тяжелой

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров заявил, что противостояние с донецким "Олимпиком" было тяжелым.

Об этом он рассказал на пресс-конференции после матча, который завершился со счетом 4:0 в пользу киевлян, говорится на сайте клуба.

Наставник столичного клуба подчеркнул, что его подопечные знали, против кого играли, поскольку противник отставал от них всего на три очка в турнирной таблице Премьер-лиги.

"… мы играли после череды поражений, и, наверное, ребятам важно было показать хороший футбол и выиграть этот матч. Мы с этим справились и теперь готовимся к "Бешикташу", — отметил Ребров.

Напомним, игра между "Динамо" и "Олимпиком" прошла в Сумах 24 сентября в рамках девятого тура Премьер-лиги. Узнать больше о ней, а также посмотреть видео голов, можно здесь.