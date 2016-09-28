Разорить гнездо "черных орлов". Анонс матча Лиги чемпионов "Бешикташ" — "Динамо"

28 сентября 2016, 12:25

Поединок в Турции даст ответ на вопрос: на каком пути находится команда Реброва.

Тренировка "Динамо" на "Бешикташ Арене"

Сегодня, 28 сентября, состоятся очередные матчи 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В Группе стамбульский "Бешикташ" будет принимать киевское "Динамо".

На долю "Динамо" и его главного тренера в последний месяц выпали нелегкие испытания. Три поражения в четырех матчах – от "Ворсклы", "Зари" в чемпионате и "Наполи" — в первом туре группового турнира Лиги чемпионов — вынудили говорить о кризисе в игре чемпиона Украины всех, кому не лень, пишет интернет-издание Sport.ua.

Даже президент клуба Игорь Суркис признал, что "Динамо" переживает непростой период, но в то же время заявил об абсолютном доверии Сергею Реброву, который должен вывести команду из непростой ситуации.

В матче с "Олимпиком" (4:0), помимо положительных тенденций в виде "оживших" флангов, где неплохо смотрелись Гонсалес и Цыганков, были и негативные моменты. В частности, большое количество обрезок и ошибок в обороне в простых ситуациях, за которые, будь в оппонентах более мастеровитый соперник, непременно последовало бы наказание. На этом акцентировал внимание перед игрой в Стамбуле и Сергей Ребров. Более того: наставник "Динамо" выразился более чем категорично: "Нельзя говорить, что матч с "Олимпиком" — предел наших мечтаний. Если мы такие ошибки будем допускать в игре с "Бешикташем", то шансов у нас не будет никаких".

Среди позитивных моментов, безусловно, стоит отметить возвращение в строй Андрея Ярмоленко. В Сумах он вышел на поле во втором тайме, но успел принять активное участие в двух голах в ворота "Олимпика". Вчера на предигровой тренировке Ярмоленко занимался наравне со всеми в общей группе, хотя полностью от травмы спины Андрей еще не оправился. Однако Сергей Ребров выразил надежду, что сможет рассчитывать на своего лидера с первых минут. Цыганков и Гонсалес могут заменить Андрея в отдельно взятых эпизодах, но выполнять ту роль в организации атак, которую выполняет в "Динамо" Ярмоленко, пока не под силу ни парагвайцу, ни молодому украинцу.

По мнению издания, в составе "Динамо" можно ожидать несколько перестановок. При всем уважении к Артуру Рудько, вряд ли пост номер один Ребров доверит голкиперу, у которого нет за плечами еврокубкового опыта. Также в Стамбуле "Динамо" не помощник Сергей Сидорчук, который пропускает игру с "Бешикташем" из-за дисквалификации. Кто его заменит – игравший с "Олимпиком" Федорчук или Корзун – вопрос, ответ на который знает только главный тренер. Пожалуй, наибольшие опасения вызывает позиция правого защитника. Ни Морозюку, ни Макаренко пока не удалось в полной мере заменить травмированного Данилу Силва, а Вида нужен Реброву в паре с Хачериди в центре обороны.

"Бешикташ", как и "Динамо", находится в поисках прошлогодней игры. В чемпионате Турции после пяти сыгранных туров команда Шенола Гюнеша идет на третьей строке в турнирной таблице. В последнем туре "черные орлы" играли принципиальный матч с "Галатасараем" и, уступая по ходу встречи 0:2, сумели в концовке встречи переломить ход игры и свести матч к ничьей. Так что с характером у "Бешикташа" все в порядке. Неплохо обстоят дела и с атакой: 13 мячей в пяти матчах — лучший результат в чемпионате. В то же время команда достаточно много пропускает – шесть голов. Не зря Денис Бойко в прошлом сезоне говорил, что команда играет без оглядки на оборону.

Нужно также помнить, что помимо соперника, динамовцам предстоит противостоять "12-му игроку" — турецким болельщикам. Можно не сомневаться, что 40-тысячная "Бешикташ Арена" заполнится под завязку за час, а то и больше до начала поединка – и "шумовой прессинг" на игроков "Динамо" не будет прекращаться ни на секунду. Разве что, если подопечные Сергея Реброва своими действиями не заставят замолчать тысячеустый турецкий хор…

Ориентировочные составы:

"Бешикташ":  Фабри, Бек, Марсело, Тошич, Адриано, Инлер, Хатчинсон, Куарежма, Талиска, Эркин, Тосун.

"Динамо": Шовковский, Макаренко, Вида, Хачериди, Морозюк, Рыбалка, Федорчук, Гармаш, Гонсалес, Ярмоленко, Мораес.

Не сыграют: Данилу Силва, Гусев (травмированы), Сидорчук (дисквалифицирован)

Напомним, главный тренер киевлян Сергей Ребров назвал результат, который его устроит в матче с "Бешикташем".

фото: sport.ua

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Динамо Ребров Лига чемпионов Бешикташ орлы
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