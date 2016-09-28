"Украденное золото". СМИ рассказали шокирующие подробности из мира украинского спорта

Через несколько лет Украина может вообще остаться без сборной. Во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро уже 22 наши спортсмена выступали под флагами других государств, и эта цифра каждый раз только растет.

Шокирующие подробности из мира украинского спорта обнародовал в материале передачи "Гроші" юрист и спортсмен Юрий Бойко.

Развалившиеся базы, манипуляции, шантаж, денежные поборы и бедность ежегодно заставляют украинских спортсменов искать лучших условий в других странах.

СМИ провели собственное расследование и разобрались в том, что скрывается за рекордами и поражениями отечественного спорта.

Последние годы украинские спортсмены тренируются в ужасных условиях и с каждым годом становится все хуже. В залах для тренировок олимпийского резерва даже открываются "наливайки". Стадионы превращаются в высотки и торговые центры, а спортивные площадки в элитные коттеджи, говорится в сюжете.

Как удалось узнать журналистам программы, кроме того, что государство не занимается поддержкой наших спортсменов и игнорирует их финансовые потребности, оно заставляет их самостоятельно оплачивать свое участие в соревнованиях, а также регулярно платить так называемые "взносы" Федерациям, которые имеют неограниченные права.

Оказывается, Министерство молодежи и спорта делегирует часть своих полномочий спортивным федерациям, которые, по факту, являются обычными общественными организациями, что дает им возможность действовать по своему усмотрению. Более того, подобные организации решают судьбы целых видов спорта, "продают" спортсменов другим странам и взимают с них немалые деньги.

Кроме этого, журналисты узнали, что на сегодняшний день в Украине не существует сертифицированной лаборатории, занимающейся допинг-проверкой, но это не мешает Министерству манипулировать результатами исследований, обвиняя спортсменов в употреблении допинговых препаратов, чтобы принудить их к участию в тех или иных соревнованиях.

О том, как выглядит обратная сторона Олимпиады смотрите в видео:

Напомним, украинские байдарочницы обвинили чиновников Минспорта в срыве подготовки к Олимпиаде в Рио

Видео: Телеканал 1+1