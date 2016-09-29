Ребров доволен игрой "Динамо": любое очко в Лиге чемпионов крайне важно

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров подвел итоги матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против турецкого "Бешикташа" (1:1), который состоялся в среду в Стамбуле.

По его словам, что он доволен результатом матча, для команды каждое очко в Лиге чемпионов крайне важно, сообщается на сайте ФК "Динамо".

"Любое очко в Лиге чемпионов крайне важно. Конечно, я доволен. В первом тайме нам было очень тяжело. Благодарен ребятам, что смогли во втором тайме проявить свои лучшие качества. Для многих ребят это огромный опыт. Уверен, с каждым матчем мы будем выглядеть лучше.", — сказал он.

"Я доволен ничьей с таким сильным соперником. "Бешикташ" — очень серьезная команда. Тут играть очень тяжело любому сопернику", — сказал Ребров.

Напомним, 28 сентября, в Стамбуле прошел матч второго тура Лиги чемпионов между местным "Бешикташем" и киевским "Динамо". Игра завершилась со счетом 1:1.