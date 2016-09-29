Лига Европы: "Заря" на выезде минимально проиграла "Манчестер Юнайтед", видео гола

В четверг, 29 сентября, в Англии состоялся матч Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и луганской "Зарей". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Жозе Моуриньо.

Единственный гол был забит во втором тайме. На 69-й минуте Фесу-Менса получил пас на правом краю чужой штрафной, после чего прострелил в центр под удар Руни. Мяч срезался с ноги у Уэйна, полетел на голову Ибрахимовичу и Златан отправил мяч в сетку.

"Манчестер Юнайтед" — "Заря" 1:0

Гол: Ибрахимович, 69

"Манчестер Юнайтед": Ромеро — Фосу-Менса (Марсьяль, 74), Смоллинг, Баильи, Рохо — Феллайни, Погба — Лингард (Руни, 67), Мата (Янг, 74), Рашфорд — Ибрахимович

"Заря": Шевченко — Каменюка, Сиваков, Форстер, Соболь — Гречишкин, Чайковский (Гордиенко, 80) — Караваев, Любенович (Липартия, 76), Петряк — Кулач (Паулиньо, 60)

Предупреждения: Баильи — Каменюка

Отметим, что во втором матче группы А турецкий "Фенербахче" дома победил голландский "Фейеноорд" со счетом 1:0.

Напомним, ранее "Шахтер" со Львове победил "Брагу" со счетом 2:0.

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