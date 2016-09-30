Исторический поединок. Почему за игру "Зари" не стыдно, но обидно

Несмотря на минимальное поражение "Зари" в матче Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед", луганская команда показала игру, за которую не стыдно.

Об этом обозреватель газеты "Команда" Евгений Гресь пишет на своей странице в Facebook.

"Самоотдачу и настрой не померяешь никакими цифрами, хотя статистика выигранных единоборств лишь подтверждает — "Заря" провела исторический для себя поединок. На равных боролась с именитым соперником, а порой и играла не хуже "Манчестера", — считает журналист.

"Впечатляет процент удачных отборов в исполнении луганчан — он составил 77%. Зашкаливает число перехватов и подборов мяча — в общей сложности их было 124. Поражает число фолов — при всей заряженности на борьбу наши футболисты только восемь раз нарушали правила. При этом ведь парни не только отмахивались от английского наступления, но и сами провели 20 быстрых атак. Для Жозе Моуриньо, который сам любит такой футбол, — это смерти подобно...", — пишет обозреватель.

"Игроки МЮ выполнили 1 153 ТТД, при этом не скажешь, что они катали мяч далеко от ворот "Зари". В то время как наши команды при позиционном наступлении, как правило, процентов 65-70 своего владения осуществляют на своей же половине поля, у манкунианцев этот показатель составил всего 51%", — напомнил Гресь.

По его словам, хозяева нагнетали: "Совершили 38 острых передач, выполнили 39 пасов в штрафную площадь, подали 9 угловых. Все это было, но главный критерий оценки обороны "Зари" — это ничтожные при таком преимуществе 12 ударов по воротам. По числу выстрелов в створ луганчане вообще сопернику не уступили!"

"Как реализовывали своё индивидуальное мастерство хозяева поля, можно судить по статистике их обводок — удачными оказались лишь 26% британских обыгрышей. Впрочем, в том, что мастерство у футболистов МЮ присутствует, никто из нас не сомневается. Судьбу матча оно как раз и решило. К слову, Златан Ибрагимович выполнил 96 ТТД — это к разговору о том, нужно ли нападающим много работать на поле...", — говорит журналист.

"У Погба было 171 действие, у Феллайни — 168. Самым активным в составе "Зари" оказался Форстер, который набрал 88 ТТД. Совершил 20 отборов, перехватов и подборов. Кстати, столько же оказалось и у Эдуарда Соболя. У Ивана Петряка — 18, и это лишне подтверждение того, что вчера у луганчан была одна целая команда, в которой все работали на общее дело. И защитники, и нападающие", — резюмировал Евгений Гресь.

Напомним, главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб заявил, что ему понравилась игра команды.

"Мы ни в чем не уступили МЮ. "Манчестер Юнайтед" — это флагман футбола. "Заря" пока не такой великий клуб, но, тем не менее, показали достаточно хорошую игру".