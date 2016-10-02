Премьер-лига: "Шахтер" минимально победил "Зарю", видео гола

В воскресенье, 2 октября, в рамках украинской Премьер-лиги состоялся матч между донецким "Шахтером" и луганской "Зарей". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "Шахтера".

Единственный гол в матче был забит на 56-й минуте. Марлос выиграл борьбу у Харатина у чужой штрафной, после чего пасом низом вывел Феррейру один на один и тот уверенно пробил мимо Шевченко точно в цель.

"Шахтер" — "Заря" 1:0

Гол: Феррейра, 56

"Шахтер": Пятов — Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Малышев, Фред (Степаненко, 90+1) — Марлос, Дентиньо, Тайсон (Бернард, 86) — Феррейра (Коваленко, 74)

"Заря": Шевченко — Каменюка, Форстер, Сиваков, Сухоцкий (Квасов, 62) — Чайковский, Гордиенко (Харатин, 31) — Бонавентуре, Липартия (Любенович, 66), Опанасенко — Паулиньо

Предупреждения: Ордец, Тайсон, Ракицкий — Сиваков, Сухоцкий, Чайковский

Напомним, ранее "Волынь" и "Карпаты" расписали боевую ничью.

Видео: Каналы Футбол 1/ Футбол 2.

Фото: ФК "Шахтер" (Донецк).