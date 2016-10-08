Отбор на ЧМ-2018. Букмекеры назвали фаворита в матче Украина — Косово

В воскресенье, 9 октября в Кракове сборная Украины сыграет против сборной Косово в рамках отбора на чемпионат мира 2018 года.

Букмекеры считают подопечных Андрея Шевченко однозначными фаворитами этого матча, пишет ZN.UA.

Коэффициент на победу украинцев — 1,18, тогда как на победу Косово — 17,00. Ничья считается также не слишком вероятной — 6,50.

При этом наиболее вероятным счетом матча букмекеры считают сухую победу Украины со счетом 2:0 (коэффициент — 5,50), 3:0 (6,00) и 1:0 (6,50).

Напомним, 6 октября, в Конье на поле "Торку Арена прошел матч группового турнира отбора на ЧМ-2018 между сборными Турции и Украины. Матч завершился со счетом 2:2.