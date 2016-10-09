Прервать полосу неудач. Анонс матча между сборными Украины и Косово

9 октября 2016, 11:50

Положительным результатом сборная подтвердит утверждения самого Шевченко о том, что и он, и команда в целом движутся в правильном направлении.

Тренировка украинцев в Кракове

Сборная Украины, не сумев выиграть в Турции, установила антирекорд — шесть подряд матчей без побед.

Об этом в анонсе сегодняшнего матча отбора на ЧМ-2018 между сборными Украины и Косово пишет football.ua.

В материале отмечается, что если Андрей Шевченко и компания действительно готовы к борьбе за выход из отборочной группы, то в поединке с Косово наша команда обязана прервать полосу неудач и обязана побеждать без особых проблем.

"Своей игрой и положительным результатом сборная подтвердит утверждения самого Шевченко о том, что и он, и команда в целом движутся в правильном направлении. Если же в сегодняшнем матче наши футболисты сыграют, как в старые "добрые" времена, или еще хуже – потеряют очки, очевидно, что нам рано даже мечтать о больших футбольных форумах. При этом, ключевой момент – все ждут сильной и яркой игры от украинцев, вне зависимости от достаточно низкого (по меркам нашей группы) уровня соперника, который может позволить сыграть нам на классе", — говорится в материале.

В то же время автор выделил несколько моментов, которые должны заставить наших игроков отнестись к сопернику с уважением и ответственно готовиться к предстоящему матчу.

"Первое — достаточно взглянуть, какие клубы и чемпионаты представляют футболисты Косово. Второе — сборную Косово достаточно сложно изучить, поскольку наш сегодняшний соперник не так давно только начал играть на официальном уровне. Третье — наш сегодняшний соперник — очень непредсказуемый оппонент, который только ищет свое место в европейском футболе, и сам не знает, на что он способен. Поэтому даже после 0:6 от Хорватии не стоит искать каких-то логический связей между двумя поединкам: с хорватами и с нами. Вполне вероятно, сегодня в составе Косово выйдут на поле совершенно другие футболисты, чьи возможности будут в большей мере загадкой для наших игроков", — сказано в статье.

"Но самое главное, что у нас все здоровы и готовы к сегодняшнему матчу — по итогам противостояния с Турцией и непродолжительного тренировочного цикла повреждения и травмы обошли украинцев стороной. Что касается стартового состава нашей сборной, то самая обсуждаемая тема недели — сменит ли Петряк в старте Коноплянку, который в очередной раз выглядел достаточно посредственно в игре за сборную. Со своей же стороны, предположим, что Коноплянка снова выйдет в старте, а замена у нас может случиться в защите: команда регулярно пропускает, оборона поддается наибольшей критике, а без двух недель 34-летнему Кучеру вряд ли удается так же легко и беспроблемно восстановиться за 2-3 дня, как это было несколько лет назад. Поэтому вполне вероятным есть появление на поле Хачериди. Впрочем, любой выбор Андрея Шевченко сегодня повлечет за собой единственно возможную цель — сыграть качественно, выиграть без проблем и лишних нервов.

Посмотрим, сможет ли главная команда страны порадовать всех нас на этот раз", — пишет издание.

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов — Бутко, Хачериди, Ордец, Соболь — Степаненко, Зинченко, Коваленко — Ярмоленко, Кравец, Коноплянка.

Косово: Уйкани — Пердедай, Пниши, Рахмани, Пачарда — Алуши, Криезиу — Рашица, В.Бериша, Б.Бериша — Буньяку.

Дисквалифицированные: нет

Травмированные: Цыганков, Ракицкий. Ксенз (все — сборная Украины).

Слова

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

"Мы видели несколько матчей контрольных поединков Косово и матчи в отборе к чемпионату мира. У них хорошая команда и есть несколько интересных игроков. Косово — это темная лошадка. У них быстрые вингеры, которые хорошо действуют на контратаках. Ситуация в группе вынуждает нас думать о победе, однако Косово также нужно набирать очки. Для нас только один результат может быть положительным — победа".

Альберт Буньяки, главный тренер сборной Косово:

"Это будет совершенно другая игра по сравнению с Хорватией. Возможно, от нас рано ждать многого — мы слишком молодая команда. Мы всегда открыты к изменениям и готовы предоставить шанс некоторым другим игрокам, которые не играли против Хорватии. Изменения не особо будут связаны с результатом предыдущей игры. Тогда мы сыграли не так плохо, чтобы проиграть 0:6, так что изменения будут связаны с тактическими моментами. Все, кто видели эту игру знают, что тот матч не должен был завершиться с таким счетом. Мы создали четыре хороших момента и могли рассчитывать на пенальти. Наша задача — Евро-2020, а не чемпионат мира-2018. Но я надеюсь, мы удивим наших оппонентов или сделаем все возможное, чтобы удивить".

Напомним, 6 октября, в Конье на поле "Торку Арена прошел матч группового турнира отбора на ЧМ-2018 между сборными Турции и Украины. Матч завершился со счетом 2:2.

Фото: ФФУ.

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