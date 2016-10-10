Шевченко о разгроме сборной Косово: есть еще много, над чем нам нужно работать

10 октября 2016, 08:50

Украинцы ожидали активности косоваров в контригре, говорит коуч.

Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал убедительную победу сборной Украины над командой Косово (3:0), добытую в отборочном цикле ЧМ-2018, объяснил, за счет чего сопернику удалось создать свои голевые моменты, и дал оценку игре Евгения Коноплянки.

Об этом пишет "Динамо Киев от Шурика".

"Мы изучили сборную Косово, и знали, что эта команда свой момент создаст. В каждом из двух стартовых матчей отборочного цикла ЧМ-20187 косовары имели целый ряд возможностей для взятия ворот соперника. Поэтому их активность в контригре мы ожидали. Но во втором тайме мы немного потеряли контроль, концентрацию, и это привело к неприятностям для нас: сборная Косова сразу же прибавила и создала моменты. Это нормально, в игре такое случается", — подчеркнул наставник украинской сборной.

"В целом я, конечно, доволен результатом. А игра... Не бывает таких поединков, чтобы тренер был полностью доволен игрой своей команды. Сегодня мы показали стремление играть в футбол, создали моменты, добились убедительного результата, но есть еще много того, над чем нам нужно работать. При этом важно понимать, что эта победа позволила нам занять выгодную турнирную позицию в нашей группе", — заметил тренер.

"Что касается критики в адрес Коноплянки, то я доверяю этому футболисту. И вижу, что он прогрессирует. В физическом плане он провел очень хороший матч. Отработал и в атаке, и в обороне. Женя набирает. Но ему еще нужна уверенность. Я его игрой доволен", — сказал Шевченко журналистам в микст-зоне стадиона "Краковия", где проходил поединок Украина — Косово.

Напомним, на 61-й минуте матча косовары сбили атакующего Коноплянку в своей штрафной, однако голландский арбитр Кевин Блок решил не давать пенальти. 

Также напомним, что ранее сборная Украины дома сыграла вничью с исландцами — 1:1, и на выезде с турками — 1:1. После победы над Косово она набрала 5 очков.

фото: dynamo.kiev.ua

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Украина победа разгром сборная Андрей Шевченко Косово
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