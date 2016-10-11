Жесткий ультиматум. Фьюри обязали объяснить, почему его не должны лишать чемпионского титула

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBO британский боксер Тайсон Фьюри в течении 10 дней должен назвать причины, почему его не должны лишать чемпионского титула в супертяжелом весе.

Такой ультиматум британцу поставил чемпионский комитет WBO, сообщает boxingnews.com.ua.

В постановлении WBO отмечается, что организация желает Фьюри здоровья и счастья, но требует от него аргументации, почему он не должен быть лишен чемпионского титула из-за нарушения сроков защиты титула, нарушения условий контракта и положительных допинг-тестов на стероиды и психостимуляторы.

Также в постановлении WBO сказано, что 10-дневный срок является окончательным и продлению или обжалованию не подлежит.

Напомним, ранее сообщалось, что Фьюри может вернуться на ринг в феврале или марте следующего года.