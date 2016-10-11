В ФФУ попросят присвоить Кравцу авторство гола в матче со сборной Косово

Федерация футбола Украины готовит обращение в ФИФА/УЕФА, чтобы Артему Кравцу присвоили авторство первого гола в воскресном поединке ЧМ-2018 с Косово.

Об этом идет речь в сообщении Dynamo.kiev.ua.

Отмечается, что голландский арбитр Кевин Блом в протоколе матча оформил это взятие ворот как автогол защитника косоваров Амира Ррахмани, рикошетом от ноги которого мяч залетел в сетку. Но в ФФУ с такой трактовкой не согласны и сейчас изучают вопрос с целью обращения в ФИФА/УЕФА, чтобы исправить несправедливость, сообщил пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский.

"Это гол Кравца, — сказал экс-делегат УЕФА Константин Вихров. — Косовар, спасая положение, подставил ногу, и от него залетело. Но это не автогол. Автогол — если игрок отдает пас вратарю, и мяч, проскользнув у того под ногой, залетает в сетку, или футболист бьет по мячу, мяч срезается и залетает в ворота его команды. А если так рассуждать — мол, было касание косовара, то сколько бы тогда в УЕФА засчитывали автоголов вратарям?".

Напомним, 9 октября, на стадионе "Краковия" в польском Кракове в матче между сборными Украины и Косово убедительную победу праздновали "сине-желтые" — 3:0.