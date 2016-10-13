Игорь Палица и Дмитрий Екимов открыли самый современный спорткомплекс Западной Украины

13 октября 2016, 15:55

В Луцке отгремело торжественное открытие 48-го фитнес-клуба сети Sport Life

В Луцке отгремело торжественное открытие 48-го фитнес-клуба сети Sport Life, который уже обрел статус самого модернизированного спортивного комплекса западной Украины. Строительство стало возможным благодаря председателю Волынского облсовета Игорю Палице. Это знаковое событие вызвало небывалый ажиотаж среди жителей и гостей города: в районе Театральной площади на праздничном концерте в честь открытия Sport Life собралось более 40 тысяч людей.

Жителям Луцка есть от чего радоваться. Ведь Sport Life — самый большой фитнес-клуб в городе, с полноформатной аква-зоной, которая включает три современных благоустроенных бассейна, с просторными тренажерными залами, оборудованными самыми новыми тренажерами и студями для различных групповых программ на любой вкус, — все продумано до мелочей и очень функционально.

К тому же, как рассказал основатель группы компаний Sport Life Дмитрий Екимов, новый фитнес-клуб построен по лучшим американским стандартам. "Этот клуб — прорыв современной фитнес-индустрии, наша сеть растет и развивается, — подчеркнул господин Екимов. — Открываемый на Волыни новый фитнес-клуб Sport Life — уже 48-й в сети, которая охватывает практически все регионы страны. Из-за растущего спроса на фитнес-услуги в Украине мы планируем расширение сети своих клубов до 65, так что украинцев ждут открытия таких фитнес-клубов и в других городах страны — в скором времени будут введены в действие еще около двух десятков таких клубов по всей Украине. Это — показатель темпов развития Sport Life".

Выступая на торжественном открытии нового фитнес-клуба Sport Life, председатель Волынского областного совета Игорь Палица отметил продуктивность взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и власти, благодаря которому лидер фитнес-индустрии страны выходит на приграничную область.

"Волынь всегда славилась высокими спортивными достижениями, была и является краем, где культивируется активный образ жизни. Убежден, что новые спортивные заведения, и, в частности, такой клуб, отвечающий всем современным требованиям, помогут физическому развитии лучан,— сказал на церемонии открытия нового фитнес-клуба господин Палица. — Ведь новый клуб Sport Life будет способствовать инфраструктурному развитию областного центра, в нем отныне могут проходить спортивные мероприятия не только городского или областного, но и всеукраинского масштаба. Думаю, что национальными стартами дело в Луцке теперь не ограничится, и международная перспектива — не за горами. Сегодняшнее событие — это наглядный пример сотрудничества власти и бизнеса. Я уверен, что как власть, так и бизнес впредь будут делать все необходимое, чтобы сохранить и развить индустрию физкультуры, спорта и здорового образа жизни".

Незабываемый вечер открытия нового фитнес-клуба Sport Life завершило праздничное шоу мирового уровня, на котором выступили популярная группа "Друга ріка", известный кавер-бэнд "F.L.I.R.T", бодибилдеры Sport Life, а танцовщицы исполнили зажигательный тверк. Завершился вечер выступлением неоновых барабанщиков. Все гости получили призы и подарки Sport Life.

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Луцк Игорь Палица Sport Life
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