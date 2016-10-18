Ребров рассказал, за счет чего "Динамо" хочет победить "Бенфику" в Лиге чемпионов

В матче киевского "Динамо" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов против португальской "Бенфики" Сергей Ребров хочет, чтобы футболисты реабилитировались после ничьи с "Черноморцем":

Об этом главный тренер "Динамо" заявил на предматчевой пресс-конференции, сообщает Sport Arena.

"Лига чемпионов —турнир лучших команд Европы. "Бенфика" — лучшая команда в Португалии. Да, поменялись некоторые игроки, но вся структура, вся система осталась той же. В таком турнире сложно загадывать, сколько очков тебе нужно для той или иной цели. Мы играем дома, перед своими болельщиками и должны побеждать", — заявил он.

"Еще непонятно, что лучше перед такими матчами, выиграть или сыграть вничью. Я видел настроение ребят после поражения от "Зари", все хотели реабилитироваться и выиграть. В некоторых матчах мы это сделали. Надеюсь, что все ребята будут в нужном настроении и мы сумеем добиться необходимого результата", — отметил Ребров.

"Возрастные игроки "Бенфики" — это опытные исполнители. Плюс есть масса молодых и быстрых игроков. На все эти моменты мы обращали внимание", — заявил главный тренер "Динамо".

Напомним, ранее Ярмоленко назвал задачу "Динамо" на матчи с "Бенфикой".