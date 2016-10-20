Проигрыш "Динамо". Ярмоленко считает себя виноватым, а Ребров готов избавляться от ненужных игроков

"Динамо" Киев проиграло "Бенфике" в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2 и сейчас имеет в активе лишь 1 балл.

После матча главный тренер киевлян Сергей Ребров заявил, что клубу нужно избавляться от игроков, которые потеряли мотивацию, пишет Sport Arena.

"Есть футболисты, которые потеряли мотивацию играть в "Динамо". Должна быть мотивация, чтобы выходить и тренироваться каждый день. И от тех, кто потерял мотивацию, нужно избавляться, несмотря на долгосрочные контракты. И президент со мной согласен", — отметил он.

"Я очень надеюсь, что у нас будут ресурсы на оставшиеся три матча турнира. Сейчас выпал ряд игроков. Но это — уровень Лиги чемпионов. Необходимо настраиваться на соперников, необходимо бороться. Все понимают, какая тут цена ошибки".

"Также, как и с "Наполи" (1:2), когда пропустили, мы старались, пытались создавать, но сейчас я не готов вам дать полноценный анализ. Я видел, что у ребят была мотивация играть, идти вперед, но нежелания не было. Да, в конце подустали, но все равно создавали моменты".

"Цыганков и Буяльский вышли и сыграли, но тренируются они только пять дней. Можно сказать о Рыбалке, но я выбрал сегодня Никиту Корзуна. Не хочу говорить о персоналиях. Надеюсь, мы исправим ошибки и будем идти дальше", — сказал Сергей.

"Я вижу перспективу многих ребят из U-19, но сейчас бросать их в Лигу чемпионов считаю рано. У этих игроков есть нестабильность. Я видел желание, видел их игру и хочу, чтобы они развивались", — ответил тренер.

"Мы знали, что с "Бенфикой" будет тяжелая игра. Мы допустили ошибки, не реализовали свои моменты. Я поблагодарил ребят. Создали, не забили, пропустили. Но будем стараться, будем бороться. Есть еще три матча в Лиге чемпионов", — сказал Ребров.

В свою очередь капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко взял всю вину в проигрыше команды на себя.

Футболист отметил, что игроки двигаются дальше, несмотря на поражение. "Моя вина что сегодня не победили, но мы движемся дальше. Динамо достойно только побед!!!!!! Я готов к критике!", — написал он в своем Instagram.

Моя вина что сегодня не победили,но мы движемся дальше.Динамо достойно только побед!!!!!!я готов к критике!!!!!! Світлину опубліковано користувачем YarmolenkoAndrey (@yarmolenkoandrey) Жов 19, 2016 о 8:13 PDT

Стоит отметить, что киевское "Динамо" после первого круга занимает в своей группе последнее место.