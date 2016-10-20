Назван новый соперник Владимира Кличко — СМИ

Украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко может провести свой следующий бой с австралийским супертяжеловесом Лукасом Брауном10 декабря в Гамбурге, где разыграют два чемпионских пояса по версиям WBA и IBO.

Менеджер украинского боксера Бернд Бент рассказал некоторые подробности о дальнейших поединках Владимира Кличка, пишет издание allboxing.ru со ссылкой на BoxingScene.

Как сообщает издание, стало известно, что Владимир выйдет на ринг 10 декабря вне зависимости от того, кто станет его соперником, это последняя доступная дата, оставшаяся у их партнера, немецкого телеканала RTL.

Во-вторых, команды Кличко и Джошуа пока так и не получили разрешения WBA разыграть вакантный пояс организации в супертяжелом весе, а, по словам Бенте, для Владимира этот момент является критически важным.

Если WBA санкционирует их поединок, то Кличко и Джошуа встретятся 10 декабря. Если нет, то они оба проведут свои бои в этот день: Джошуа — в Англии, а Кличко — в Германии. Также сообщается, что соперником Джошуа может стать болгарин Кубрат Пулев, а Владимир может встретиться с австралийцем Лукасом Брауном. Причем бой Кличко-Браун может стать титульным по версии WBA.

"Владимиру очень важно, чтобы его следующий бой был санкционирован WBA", — сказал Бернд Бенте. — Вне зависимости от оппонента. Владимир всегда был очень лоялен WBA и этот пояс для него всегда был очень важен. Поэтому главным для него является то, чтобы этот титул, а также титул IBO, стояли на кону его следующего боя. В IBO уже подтвердили, что их пояс будет разыгрываться в следующем бою Владимира, с кем бы он не встретился, так он номер один их рейтинга. Надеемся, что и WBA вскоре объявит о своем решении".

Для Владимира очень важен пояс WBA, — подчеркнул менеджер. — И это также доказывает то, что деньги для него не главное. Ведь нет сомнений в том, что бой с Джошуа с финансовой точки зрения не сравнится ни с каким другим".

"Если Владимир и Энтони не встретятся в этом году, но одержат победы в своих следующих боях, то их поединок может состояться позднее, — сказал Бенте. — Например, следующим летом на стадионе в Англии или в Германии".

Напомним, ранее СМИ писали о том, что ранее планировавшийся на 10 декабря поединок между чемпионом IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа и экс-чемпионом Владимиром Кличко может не состояться.