Лига Европы: "Шахтер" во Львове разгромно победил бельгийцев, видео голов

В четверг, 20 октября, во Львове завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" принимал бельгийский "Гент" и обыграл соперника с крупным счетом 5:0.

Дончане имели преимущество с самого начала игры и уже на 12-й минуте воплотили его в гол, пишет УНИАН.

Счет открыл Виктор Коваленко. А на 30-й минуте Факундо Феррейра во второй раз поразил ворота гостей, оформив вполне комфортное преимущество хозяев поля в два гола.

Впрочем, останавливаться горняки не собирались и в самом начале второго тайма увеличили его до крупного. На 46-й минуте отличился Бернард. А в оставшиеся минуты матча Тайсон (74) забил четвертый гол и Максим Малышев (85) — пятый.

"Шахтер" — Гент 5:0

Голы: Коваленко, 12, Феррейра, 30, Бернард, 46, Тайсон, 75, Малышев, 85

"Шахтер": Пятов — Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Малышев — Марлос, Коваленко (Дентиньо, 38), Бернард (Тайсон, 74) – Феррейра (Эдуардо, 81)

"Гент": Ринне — Митрович, Гиршон, Фокет — Сайеф, Нету, ван дер Брюгген (Ибрахим, 65), Асаре — Саймон, Пербе (Кулибали 46), Миличевич (Деягаре, 73)

Предупреждение: Эдуардо – Асаре

Таким образом, "Шахтер" одержал третью победу подряд в Группе Н, набрав 9 очков и фактически обеспечив себе выход в весенний плей-офф, 1/16 финала турнира.

Видео: Футбольные обзоры.