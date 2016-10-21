Главный тренер "Зари" назвал "справедливый" результат игры с "Фейеноордом"

Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб заявил, что в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы его подопечных с нидерландским "Фейеноордом" игра была равная.

Об этом он рассказал после противостояния, отвечая на вопросы журналистов, говорится на сайте украинского клуба.

По его словам, справедливым был бы результат 0:0.

"Не заслужили на то, чтоб забить гол ни мы, ни они. Однако они забили мяч после ошибки, да еще и самого опытного футболиста", — отметил специалист.

Также Вернидуб сказал, что "это жизнь, бывает". "Но такие детские ошибки не имеем права совершать. Поэтому и проиграли 1:0… Не могу сказать, что уступили им в борьбе. Мы не уступили ни в одном стандарте", — добавил наставник.

Напомним, игра между "Зарей" и "Фейеноордом" прошла в нидерландском Роттердаме, она завершилась минимальной победой соперника нашей команды. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео гола, можно здесь.

Фото: zarya-lugansk.com