На этапе Кубке мира украинские пловцы завоевали 5 медалей

На этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде украинские спортсмены Михаил Романчук и Дарина Зевина завоевали пять медалей.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы НОК на странице в Facebook.

Романчук завоевал две золотые награды на дистанциях 400 метров и 1,5 тыс. метров вольным стилем. Зевина завоевала серебряную награду на дистанции 200 метров на спине и две серебряные на дистанциях 50 метров и 100 метров на спине, говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве на этапе Кубка мира украинская пловчиха завоевала два "золота".

Фото: facebook.com/olympicua.