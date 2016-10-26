Владимир Кличко сделал громкое заявление: готов провести величайший бой

Украинский боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко не собирается завершать карьеру.

По его словам, он намерен вернуться на ринг весной 2017 года, чтобы провести величайший бой, пишет Bild.

"Я никогда не думал о завершении карьеры. Даже после поражения и потери чемпионских поясов. Я буду продолжать драться до тех пор, пока здоров, мотивирован и эффективен в ринге. Впереди меня еще ждет несколько ярких поединков", — заявил украинский боксер.

По словам Кличко, в марте или апреле 2017 года он намерен провести бой с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа.

"Бой с Джошуа будет величайшим в супертяжелом весе за многие годы", — сказал Кличко", — сказал Владимир.

В марте 2017 года Кличко исполнится 41 год, но он не считает этот возраст критическим для себя.

"Мой брат Виталий провел последний бой в возрасте 41 года. Но он остановился только потому, что стал заниматься политической карьерой", — сказал Кличко-младший.

Напомним, во время подготовки к очередному бою Владимир повредил ногу.

Напомним, в ноябре 2015-го в Германии Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри, проиграл по очкам и потерял титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO.