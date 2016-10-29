Премьер-лига: "Олимпик" победил "Волынь", видео голов

В субботу, 29 октября, в Сумах состоялся матч 13-го тура украинской Премьер-лиги между донецким "Олимпиком" и луцкой "Волынью", он завершился со счетом 2:1.

Игра проходила на стадионе "Юбилейный".

В начале первого тайма активно атаковали "олимпийцы", но первыми забил соперник: Петров получил пас и головой отбил мяч в центр штрафной площадки, откуда Дудик отправил его в сетку ворот.

Спустя несколько минут команда из Луцка потеряла преимущество. Дончане заработали угловой, после его розыгрыша Поступаленко получил пас и пробил, сравняв счет. До конца первой половины игры он так и остался — 1:1.

Во втором тайме "Олимпик" вырвался вперед. После подачи Парцвании головой в угол ворот противника пробил Гришко. После этого команда пыталась забить еще, а "Волынь" старалась сделать счет равным, что ей чуть не удалось в добавленное время.

"Олимпик" — "Волынь" 2:1

Голы: Поступаленко, 31, Гришко, 52 — Дудик, 25

"Олимпик": Махарадзе – Парцвания, Гришко, Иллой-Айет, Немчанинов — Доронин, Гошкодеря — Гринь (Драченко 86), Поступаленко (Хомутов, 82), Шестаков — Матяж (Танчик, 69);

"Волынь": Марчук — Романюк, Шаповал, Логинов, Шабанов — Герасимюк (Мелинишин, 72), Мемешев — Задерецкий (Ляшенко, 57), Дудик, Деда (Никитюк, 34) — Петров;

Предупреждения: Танчик, Парцвания — Логинов, Романюк, Мелинишин.

Видео голов

Напомним, в конце сентября в рамках девятого тура Премьер-лиги "Олимпик" с разгромным счетом проиграл киевскому "Динамо". Узнать больше о матче, а также посмотреть видео голов, можно здесь.

Видео: Футбол Как Жизнь