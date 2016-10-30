Бой Кличко — Джошуа. Легендарный Льюис ставит на украинца

Владимир Кличко одержит победу над Энтони Джошуа, если их бой состоится в начале 2017 года.

Об этом заявил абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Леннокс Льюис, сообщает Boxing Scene.

Главным аргументов в пользу украинца Льюис назвал огромный опыт Владимира.

"Должен сказать, что Владимир Кличко побьёт Энтони Джошуа благодаря своему опыту. Мы видели много боёв Джошуа, но в них он всех нокаутировал. Так чему же он научился, и где там был опыт? А у Владимира за плечами 70 боёв. У вас есть опытный и старый, а также молодой и сильный. Кого вы выберете? Я бы выбрал опыт, но с незначительным перевесом. Вы также должны посмотреть на тело Владимира. Может ли оно выдержать ещё бой? Тут я сказать ничего не могу, надо смотреть", — заявил Льюиса.

Напомним, ранее Кличко заявил, что готов вернуть себе чемпионские пояса.