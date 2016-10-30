Премьер-лига: "Заря" победила "Зирку" и вернулась на второе место в чемпионате, видео голов

В воскресенье, 30 октября, луганская "Заря" победила кропивницкую "Зирку" в домашнем матче 13-го тура украинской Премьер-лиги.

Матч состоялся на запорожской "Славутич-Арене", поединок завершился со счетом 2:1, пишет УНИАН.

В первом тайме за "Зарю" гол забил Иван Петряк. На 15-й минуте он отобрал мяч у опорного полузащитника "Зирки" Айтора Фернандеса, после чего реализовал выход один на один с вратарем гостей Евгением Пастом.

Второй гол хозяева забили на 59-й минуте. Желько Любенович передачей из глубины поля вывел Евгения Караваева один на один с Пастом. Караваев мог забивать сам, но сбросил мяч под удар Владиславу Кулачу, и форвард "Зари" поразил пустые ворота.

"Зирка" отквитала один гол лишь в компенсированное арбитром время, когда Артем Ситало заработал пенальти, а Игорь Загальский его реализовал.

Таким образом, "Заря" добыла девятую победу в сезоне и вернулась на второе место в турнирной таблице, обойдя киевское "Динамо". В активе "Зари" 29 очков, у "Динамо" - 27 очков.

"Зирка" с 11 очками осталась на восьмом месте в турнирной таблице, но уже сегодня ее может опередить каменская "Сталь", если выиграет свой матч 13-го тура у "Днепра".

"Заря" (Луганск) — "Зирка" (Кропивницкий) — 2:1 (1:0)

Голы: Петряк (15), Кулач (60) – Загальский (90+1, с пенальти)

"Заря": Шевченко, Опанасенко, Гречишкин, Форстер, Каменюка, Чайковский, Караваев (Паулиньо, 62), Харатин, Любенович, Петряк (Соболь, 71), Бонавентуре (Кулач, 46)

"Зирка": Паст, Баенко, Перейра, Кучеренко, Зубков (Локтионов, 53), Айтор Фернандес (Фаворов, 64), Щедрый, Ситало, Загальский, Бацула, Калинин (Попов, 57)

Предупреждения: Харатин, Чайковский – Кучеренко, Перейра.

Напомним, киевское "Динамо" дома разгромило "Карпаты" со счетом 4:1, а донецкий "Шахтер" уверенно победил "Черномоерц" со счетом 2:0.

Видео: ТСН ПРОСПОРТ.