Вытянуть счастливый билет. Анонс матча Лиги чемпионов "Бенфика" — "Динамо"

Сегодня, 1 ноября, состоятся матчи 4-го тура Лиги чемпионов, в одном из которых на легендарном "Да Луш" в Лиссабоне "Бенфика" примет киевское "Динамо". После трех сыгранных матчей в активе киевлян всего одно очко, добытое в Стамбуле в поединке с "Бешикташем", и последнее место в группе B.

Турнирная ситуация не оставляет другого выбора, кроме как играть на победу. В случае же, если киевляне проиграют, а в матче "Бешикташа" и "Наполи" не будет ничьей, "Динамо" потеряет даже теоретические шансы на выход в плей-офф, пишет Sport.ua.

Да и за третье место, которое дает право весной сыграть в Лиге Европы, даже в случае ничьей, с такими раскладами в группе зацепиться будет очень тяжело, уточняет журналист издания Сергей Цыба.

Сергей Ребров уже заявил, что в Лиссабоне "Динамо" будет играть только на победу. Несмотря на идущую по ходу сезона перестройку команды и проблемы с травмированными, в последних двух встречах — в Кубке Украины с "Зарей" и "Карпатами" — в чемпионате, Реброву удалось достучаться до подопечных. Как результат — две убедительные победы с общим счетом 9:3, которые наверняка должны поднять моральный дух команды накануне противостояния на "Да Луш".

Накануне матча наставник "Динамо" признался, что со стартовым составом еще на сто процентов не определился. Так, в принципе, говорит перед играми большинство тренеров, но в данной ситуации, как показалось, Ребров не лукавил. Уж слишком сильно видоизменился состав киевлян в последних матчах. И перед тренером наверняка стоит дилемма: либо выпустить молодежь без опыта игры на таком уровне, либо отдать предпочтение опытным исполнителям. Учитывая, что в Португалию не полетели травмированные Ярмоленко, Данилу Силва, Гармаш, Федорчук, а также Гладкий, сделать выбор в пользу молодежи Реброву будет намного легче. Скорее всего, мы увидим промежуточный вариант, в котором найдется место и молодежи — Цыганкову, Беседину или Ориховскому и номинальной основе.

Место в воротах займет Рудько, справа в обороне — Морозюк, в центре — Вида и Хачериди, слева, скорее всего, Макаренко. Хотя на пресс-конференцию Ребров взял португальца Антунеша, у которого, по идее, должна быть двойная мотивация — показать себе на родине и реабилитироваться за ошибки в первой встрече. В опорной зоне наиболее оптимальным видится сочетание Рыбалка — Сидорчук — Ориховский, по краям — Дерлис Гонсалес и Цыганков, а на острие атаки Жуниор Мораэс.

Наставник "Бенфики" Руй Витория в поединке с "Динамо" не сможет рассчитывать на травмированных Жонаса, Жардела и Рафу Силву. Зато восстановился, залечив травму спины, грек Андреас Самарис. "Орлы" пребывают в отличной форме, выиграв последние пять поединков и увеличив отрыв в чемпионате страны от "Порту" и "Браги". Единственное поражение лиссабонцев в последних 23-х матчах пришлось на поединок второго тура Лиги чемпионов с "Наполи" в Неаполе. "Я ожидаю жесткой игры. Победа в Киеве означает лишь то, что мы взяли три очка, но это не говорит о том, что "Бенфика" обязательно выиграет. "Динамо" обязательно создаст нам проблемы. В Лиге чемпионов всегда так. Нам необходимо быть дисциплинированными и целенаправленными", — заявил Витория. А после добавил, что его команда нацелена добыть в оставшихся трех матчах Лиги чемпионов девять очков.

Удастся ли выполнить столь амбициозный план — будет зависеть, в том числе, и от команды Реброва. "Динамо" в этом матче не фаворит, но потрепать нервы португальцам, думается, чемпиону Украины по силам. В прошлом году в выездном матче с "Порту" киевляне добыли три очка, которые во многом стали определяющими для выхода в плей-офф. Может, и на этот раз подопечные Сергея Станиславовича вытянут счастливый билет в Португалии?

Ориентировочные составы:

"Бенфика": Эдерсон, Семеду, Луизао, Линделеф, Гримальдо, Фейса, Пицци, Сальвио, Серви, Гедеш, Митроглу.

"Динамо": Рудько, Макаренко, Вида, Хачериди, Морозюк, Рыбалка, Сидорчук, Ориховский, Цыганков, Гонсалес, Мораес.

Напомним, домашний матч с "Бенфикой" "Динамо" проиграло — 0:2.