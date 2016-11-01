Лига чемпионов: "Динамо" в гостях проиграло португальцам, видео гола

Во вторник, 1 ноября, в Португалии в рамках группового этапа Лиги чемпионов состоялся матч между местной "Бенфикой" и киевским "Динамо". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

"Бенфика" открыла счет на второй компенсированной минуте первого тайма. Вида в собственной штрафной держал за корпус Луизао, после чего судья назначил пенальти, который реализовал Сальвио.

Во втором тайме киевляне имели возможность сравнять счет. На 67-й минуте был назначен пенальти в ворота "Бенфики". После передачи из глубины Гонсалес выходил один на один с Эдерсоном, но был сбит вратарем. Однако Мораес с точки не смог переиграть вратаря.

"Бенфика" — "Динамо" 1:0

Гол: Сальвио, 45+2 (пен)

"Бенфика": Эдерсон — Семедо, Луизао, Нильссон-Линделоф, Гримальдо — Пицци, Фейса (Самарис, 59) — Сальвио, Гедеш (Алмейда, 87), Серви — Митроглу (Хименес, 70)

"Динамо": Рудько — Морозюк, Хачериди, Вида, Макаренко — Рыбалка, Сидорчук (Ориховский, 76), Буяльский (Громов, 87) — Цыганков (Беседин, 61), Гонсалес — Мораес

Предупреждения: Самарис — Гонсалес, Морозюк, Макаренко, Вида, Рыбалка, Хачериди

На 68-й минуте Мораес не реализовал пенальти (вратарь).

Отметим, что во втором матче группы В турецкий "Бешикташ" сыграл вничью 1:1 с итальянским "Наполи".

Напомним, домашний матч с "Бенфикой" на НСК "Олимпийский" "Динамо" проиграло — 0:2.

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